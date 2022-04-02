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Начальник охраны «Азовстали» рассказал о действиях националистов на заводе

Начальник охраны «Азовстали» рассказал, что националисты удерживают жителей на заводе
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Начальник смены охраны металлургического завода «Азовсталь» 2 апреля рассказал корреспонденту телеканала «Известия», что боевики украинских нацформирований не выпускают мирных жителей из здания предприятия.

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«Людей уничтожали, позагоняли в бункера, и сейчас они прикрываются людьми, их не выпускают оттуда. Людям говорили, что там есть бомбоубежища, чтоб люди заходили туда. И ими же сейчас будут прикрываться», — сказал мужчина.

По его словам, националисты находятся в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в этот день бойцы из Чеченской Республики приступили к штурму завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов. 1 апреля представитель народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал, что в Мариуполе осталось три основных очага сопротивления. Речь идет о центре Мариуполя, заводе «Азовсталь» и порте.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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