Бойцы из Чечни приступили к штурму завода в Мариуполе

Бойцы из Чеченской Республики приступили к штурму завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Доблестные бойцы легендарного полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого брата, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия», — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники полка провели сотни успешных спецопераций по уничтожению международных террористов, отметил глава региона.

28 марта Кадыров посетил Мариуполь, чтобы поднять боевой дух российских военных. Также он поучаствовал в совещании с командующим восьмой армии и командирами спецподразделений из Чечни. Глава Чечни подчеркнул, что процесс освобождения Мариуполя проходит в соответствии с планами.

24 марта глава Чечни опубликовал кадры боев чеченского спецназа на Украине. На кадрах бойцы ведут перестрелку среди разрушенных зданий, а затем позируют на камеру с флагом, на котором изображен портрет Кадырова.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.