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Посол США выступил за продолжение диалога с Россией по безопасности

Посол США Салливан выступил за продолжение диалога с Россией по безопасности
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Посол США в России Джон Салливан 2 апреля заявил о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности.

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«Я считаю важным, чтобы Америка и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран», — приводит его слова в своем Twitter-аккаунте посольство США в России.

Салливан признал, что в условиях спецоперации по защите Донбасса начать переговоры сложно, но выразил надежду, что они возобновятся «на благо всего человечества».

«Наши предшественники вели их во времена холодной войны. Конечно, для переговоров нужны обе стороны», — добавил посол.

15 декабря прошлого года на встрече в МИД России с американской стороной были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов Организации Североатлантического договора.

Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. Альянс также отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Как отметил 1 февраля президент России Владимир Путин, США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы.

Путин уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

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