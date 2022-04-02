В России создали «залечивающую» царапины пленку для смартфонов

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана создали из термопластичного полимера самовосстанавливающуюся защитную пленку для смартфонов, способную «заживлять» царапины на экране смартфона при нагревании феном. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

«Для «залечивания» царапин достаточно нагрева до 50–60 градусов с помощью обычного фена. По результатам испытаний максимальная степень восстановления механических свойств термопластичной пленки составила 95% в течение 48 часов. Визуально поверхность восстанавливалась почти полностью», — цитирует пресс-службу компании ТАСС.

Отмечается, что эффективность восстановления сохраняется для повреждений глубиной до 1,5 мм. Также в компании подчеркнули, что стоимость таких защитных пленок, по ожиданиям специалистов, будет сопоставима с зарубежными аналогами.

«Подобные защитные покрытия также могут использоваться в автомобилестроении, при производстве фото- и компьютерной техники, телевизоров и других устройств», — добавили в компании.

В декабре прошлого года стало известно, что российские ученые создали не разряжающийся на морозе аккумулятор. По словам разработчиков, благодаря применению нового элемента на основе нанопроволок аккумулятор может эффективно работать даже при температуре –50 градусов.

В октябре 2019 года российские ученые создали новые токопроводящие пленки, которые могут стать основой для гибких экранов смартфонов. По словам разработчиков, такая пленка позволит сделать максимально тонкие гнущиеся смартфоны с меньшей отражательной способностью, что сделает их использование удобным в солнечную погоду. При этом новые пленки могут многократно растягиваться до 100% при сохранении работоспособности.