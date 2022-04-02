Количество вакансий с частичной занятостью в России выросло на 16% за март

В марте 2022 года в России число открытых вакансий с частичным типом занятости возросло на 16%. Также заметен рост предложений с нестандартным графиком работы, сообщила руководитель отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса HeadHunter Олеся Плотникова.

«Число вакансий с частичной занятостью на hh.ru в марте 2022 года выросло на 16% к февралю. На 18% вырос запрос на стажировки, на 7% — на проектную работу и на 8% — на волонтерство», — рассказала Плотникова в интервью «РИА Новости».

Она отметила, что количество предложений работы со сменным графиком возросло на 40% — до 128 тыс., с вахтовым методом — 34% (до 56,3 тыс.), гибким графиком — 29% (до 47,9 тыс.), удаленным — 3% (до 51,6 тыс.). Увеличилось количество вакансий в отдельно взятых отраслях. Среди них сфера телекоммуникаций, финансовый сектор и розничная торговля.

25 марта сервис HeadHunter представил отчет о сферах с самой высокой и самой низкой конкуренцией среди соискателей. Согласно ему, труднее всего устроиться на работу юристам, работникам науки и образования, административному персоналу, бухгалтерам и финансистам. Легче всего искать работу специалистам в области строительства и недвижимости, медикам, фармацевтам, рабочему персоналу и консультантам.

22 марта в компании опровергли массовое увольнение сотрудников IT-отрасли в связи с релокацией. По информации экспертов, на данный момент работники не прекращают массовое сотрудничество с отечественными корпорациями. Поиск иностранной альтернативы у IT-специалистов также не стоит в повестке дня.