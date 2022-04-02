МИД Китая призвал не считать Пекин стороной конфликта на Украине

Китай не является стороной конфликта на Украине, поэтому обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

«Мы не будем ничего делать преднамеренно, чтобы обойти санкции, введенные США и ЕС в отношении России. Вы знаете нашу позицию, мы выступаем против санкций. Китай не является стороной конфликта на Украине, и мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими странами должно быть затронуто, даже Европа ведет нормальный бизнес с Россией, вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией, и наше обычное торговое сотрудничество с Москвой не должно быть затронуто», — сказал он.

Отмечается, что Китай продвигает переговоры России и Украины, однако, по мнению Лутуна, не стоит переоценивать его роль. Конфликт не закончится только потому, что так скажет Пекин.

Кроме того, директор департамента Европы МИД КНР заявил, что Китай не получал никаких запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы, чтобы Киев заручился поддержкой Китая в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 30 марта, глава МИД КНР Ван И заявил, что кризис на Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе. Также 30 марта министр иностранных дел Китая заявил о намерении поддержать любые усилия по деэскалации ситуации.

25 марта председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для урегулирования ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе.

До этого, 23 марта, на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Китая при организации Чжан Цзюнь призвал все стороны геополитики в кратчайшие сроки вынести решение по урегулированию ситуации вокруг Украины посредством переговорных процессов. Постпред КНР добавил, что проголосовал за проект российской резолюции, так как считает важной проблему гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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