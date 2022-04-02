Зеленский захотел заручиться поддержкой Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы заручиться поддержкой Китая в ходе российской спецоперации по защите Донбасса. Его слова 1 апреля привел телеканал Fox News.

«Я бы хотел [чтобы] Китай [выступил] на нашей стороне. Но выбор за ними», — сказал Зеленский в ответ на вопрос, видит ли он поддержку России со стороны Китая.

Украинский лидер добавил, что «без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру».

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с Евросоюзом (ЕС) заявил,что власти Китая глубоко сожалеют из-за того, что ситуация на Украине приобрела нынешние масштабы. Также политик призвал международное сообщество поддерживать переговорный процесс между Россией и Украиной и прекратить «подливать масло в огонь».

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян добавил, что Китай придерживается независимой позиции в вопросе по Украине, всегда стремится к миру и готов продолжать играть конструктивную роль вместе с международным сообществом.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении следить за действиями Пекина, чтобы не позволить китайским властям помочь России обойти введенные против нее санкции.

30 марта глава МИД КНР Ван И сказал, что кризис на Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе. Он также заявил о намерении поддержать любые усилия по деэскалации ситуации.

Ранее, 25 марта, Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для урегулирования ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе. Ранее Пекин отмечал, что не поддерживает односторонние санкции против РФ, а ситуация на Украине спровоцирована в первую очередь действиями Запада.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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