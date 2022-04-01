Команда «Известий» устроила бабушке из ЛНР встречу с внучкой

Телезрительница «Известий» Юлия Наплекова из Белгорода смогла встретиться со своими родственницами из ЛНР благодаря действиям съемочной группы, в том числе спецкора Дениса Кулаги.

Ранее в одном из сюжетов Юлия увидела дом своей бабушки в Попасной. Женщина связалась с журналистами, и те в короткие сроки вывезли бабушку и тетю россиянки из Попасной в Россию.

Это первая встреча женщин в условиях проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Родственницы россиянки около месяца вынуждены были жить в подвале, спасаясь от обстрелов ВСУ.

Съемочной группе удалось уговорить женщин, одной из которых 82 года, покинуть опасное место. Как и многие жители Донбасса, они сделали это неохотно, ведь это их родной дом.

Корреспондент сопроводил на «бронетакси» двух беженок из Попасной в ЛНР до Луганска.

Женщин довезли до дома в Белгороде в целости и сохранности.

Пытаясь попасть в дом женщины в Попасной, корреспондент «Известий» Денис Кулага и съемочная группа телеканала попали под обстрел. И всё же журналисту удалось пробраться к дому. А на улицах Попасной тем временем шли бои.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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