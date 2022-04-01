В Совфеде объяснили эмоциональностью слова Депардье о спецоперации России

Высказывание французского актера Жерара Депардье о спецоперации РФ по защите Донбасса обусловлено эмоциональностью и импульсивностью его характера, это заявление не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение 1 апреля в беседе с «Известиями» выразила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Ранее артист заявил, что российский народ не несет ответственности за поступки своего президента.

Сенатор отметила, что после того, как артист получил в 2013 году российское гражданство, он приобрел квартиру в Грозном, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП), а также принял православие.

«Все эти события: получение гражданства, собственность, регистрация в качестве ИП, всё это происходило у Жерара после того, как Крым воссоединился с Россией, и никаких сомнений в правильности выбора народа Крыма у Жерара Депардье не было. Сегодня почему такая реакция у французского актера?» — задалась вопросом Ковитиди.

По ее словам, формирование личности Депардье происходило на американской авиабазе, которая была размещена в его родном городе. При этом личность актера является импульсивной и противоречивой.

«Именно поэтому сегодня для того, чтобы понимать в полной мере, почему произошли подобного рода высказывания о российской спецоперации, я думаю, что надо прежде всего понимать психотип этого человека. Из горячего в холодное, наверное, это лучше всего будет его характеризовать», — указала политик.

Как отметила сенатор, в своих выводах о действиях российского руководства Депардье придерживается той же поспешности, с какой он когда-то сменил гражданство.

«Нужно ли сегодня воспринимать серьезно высказывания Депардье? Ну конечно же нет. Нет, потому что это творческая личность, которой свойственны периоды всплеска эмоционального, творческого упадка, разочарования и восторга. И поэтому здесь эмоциональный фактор сыграл свою негативную роль», — подчеркнула она.

Еще одним существенным фактором Ковитиди назвала информационную атаку, осуществляемую в отношении жителей Европы. По ее словам, артист, как личность очень впечатлительная, находится под влиянием этой атаки. Не имея подлинной информации о событиях на юго-востоке Украины, Депардье сложно правильно оценить ситуацию.

«Нужно ли нам сегодня совершать какие-то резкие действия, лишать его гражданства, подвергать его анафеме? Не знаю, для этого есть люди, которые принимают соответствующие решения, но, по моему разумению, говорят: не суди, да не судим будешь», — резюмировала сенатор.

Ранее в этот день депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Депардье нужно лишить российского гражданства за заявления по спецоперации РФ в Донбассе. Кроме того, он предложил передать недвижимость актера в Саранске и Грозном детям-сиротам.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что актер «не полностью понимает, что происходит». Он подчеркнул, что Депардье готовы предоставить разъяснения по происходящему на Украине.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.