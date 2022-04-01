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Дерипаска указал на опасность микропластика для Байкала

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Бизнесмен Олег Дерипаска обратил внимание на ухудшающуюся экологическую ситуацию на Байкале. В своем Telegram он привел данные о том, что концентрация микропластика в воде озера составляет от 19 до 75 тыс. частиц на квадратный километр.

«Причины этого бедствия на Байкале всем хорошо известны: с одной стороны, это промышленное развитие в бассейне Селенги (прежде всего в Монголии), а с другой — дикий туризм. Кто бывал на Байкале, тот поймет — для цивилизованного отдыха там просто пока нет условий, а балом правят дикие турварвары, оставляющие мусор вокруг, да и в самом озере», — отметил предприниматель.

По его мнению, чтобы исправить ситуацию, необходимо запретить использование любого одноразового пластика в районе Байкала. Также Дерипаска считает нелишним, на два-три года «полностью ограничить турпоток «дикарей», чтобы навести порядок в инфраструктуре и в головах гостей».

«В вопросах защиты Байкала нам всем надо теперь стать радикалами, идти на самые жесткие меры», — подчеркнул бизнесмен.

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Пост Дерипаски стал реакцией на публикацию изданием Babr24 статьи про экологическую ситуацию на Байкале. В материале говорится о том, что концентрация частиц микропластика в водах озера (среднее значение — 42 тыс. частиц на квадратный километр) соответствует высокой степени загрязнения. Микропластик «образуется в результате рассыпания обычного пластика, который не утилизировали должным образом, на крошечные кусочки», говорится в статье. При этом ни очистные сооружения, ни фильтры не могут «отсортировать» или отделить столь мелкие частицы.

Компания En+ Group, которую он основал, уже на протяжении нескольких лет вкладывается в исследования проблемы микропластика в Байкале и спонсирует работу ученых. Компания каждый год проводит акции по сбору мусора, поддерживает волонтерское движение и экологические проекты, которые занимаются проблемой загрязнения озера.

Сам бизнесмен ранее неоднократно высказывался на тему защиты окружающей среды и говорил о проблеме глобального потепления. В частности, он отмечал: «С экологией ситуация следующая. Мы уже дошли до того, что дети этого тысячелетия не уверены, что мы им что-то оставим и у них вообще будет будущее».

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