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В ЕС заявили о продолжении процедуры одобрения «Спутника V»

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Вакцина против коронавируса «Спутник V» по-прежнему оценивается в рамках циклического обзора. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Известиям» заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), отметив, что сейчас не наблюдается активная фаза в исследовании.

«Процесс регистрации «Спутника V» продвигается вперед»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о вероятности скорого окончания пандемии и перспективах признания российской вакцины

До этого спецпредставитель ВОЗ в России Мелит Вуйнович заявила, что ВОЗ и РФПИ продолжают консультации по признанию вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Инспекции на местах планировалось провести в марте, но они были приостановлены из‑за приостановки полетов в Россию и из России. Штаб-квартира ВОЗ и РФПИ находятся в прямом контакте. Все детали будут озвучены Минздравом и РФПИ», — отметила представитель организации.

Постепенная экспертиза вакцины «Спутник V» у европейского регулятора длится уже год. В настоящее время в ЕС одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 — Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы. Помимо российского «Спутника V» к ним относятся китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva.

В то же время «Спутник V» официально одобрен уже в 71 стране с общим населением 4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире.

16 марта сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за вызванных санкционными ограничениями технических сложностей.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

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