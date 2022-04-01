В ДНР раскрыли детали операции по уничтожению вертолетов с националистами

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин 1 апреля раскрыл детали спецоперации по уничтожению вертолетов, пытавшихся вывезти из Мариуполя украинских националистов.

По его словам, один вертолет был сбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море. Басурин рассказал, что военные приняли решение пропустить вертолеты в город за националистами, а во время вылета сбить их. Всего в воздух поднялись четыре вертолета, два из них были уничтожены, а еще два вернулись в Мариуполь.

«Любая попытка, которая будет предпринята со стороны националистов для вывоза бандитов из города, она не будет иметь успеха. Любой борт, который поднимется и попытается вылететь оттуда, будет полностью уничтожен», — сказал Басурин.

Выжившие — разведчик и боевик банды «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) — дают показания. В сбитом вертолете нашли шевроны с флагами стран Африки. Басурин отметил, что вертолеты ранее выполняли миссию в Африке.

28 марта в районе Мариуполя Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, пролетавший над Азовским морем для эвакуации командиров группировки «Азов», а также два самолета Су-24 и один Су-25.

В тот же день Басурин сообщил, что окраины Мариуполя полностью находятся под контролем военных ДНР, а в центре города бои продолжаются. Он подчеркнул, что силы ДНР продолжают зачистку, проверяется каждый квадратный метр из-за оставленных мин.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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