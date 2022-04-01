Одного человека госпитализировали после перестрелки на востоке Москвы

Пять человек устроили стрельбу в ходе конфликта на востоке Москвы, в результате одного из них госпитализировали с ранением. Об этом сообщили 31 марта в пресс-службе столичного ГУ МВД.

О конфликте на 2-й Владимирской улице в столице сообщили полиции очевидцы. По прибытии на место инцидента сотрудники обнаружили пострадавшего. Он был госпитализирован.

«Предварительно установлено, что между пятью гражданами по указанному адресу произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из его участников получил ранения, предположительно, из травматического оружия», — сообщили в МВД.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности еще четверых участников конфликта.

Ранее в этот день во французском городе Лилль полиция оцепила один из кварталов из-за мужчины, вооруженного автоматом. Изначально сообщалось, что оружие могло быть муляжом, однако позднее в полиции заявили, что мужчина был вооружен автоматом Калашникова.