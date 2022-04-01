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МО продолжает раскрывать данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

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Министерство обороны России опубликовало новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны в рамках мультимедийного проекта «Архивы помнят все...». Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

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В «Архивах», в частности, опубликована докладная записка начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА от 11 апреля 1944 года «О военной контрреволюционной организации украинских националистов в районах западных областей Украины», в которой приведен подробный разбор структуры организации украинских националистов, описаны характерные черты их антисоветской деятельности и обозначены их цели, среди них основная — отторгнуть Украину от СССР.

Обман, клевета, фальсификация фактов — способы борьбы украинских националистов, описанные составителем докладной записки.

«Украинские националисты пытаются выдать себя за истинных сторонников, спасителей украинского народа. Они уверяют, что борются и против Москвы, и против немцев за освобождение украинского народа. Это, конечно, вранье. Украинские националисты всячески помогали немцам в их борьбе с Красной Армией, надеясь, что те дадут им возможность захватить власть», — говорится в материале.

Кроме того, проект дополнился информацией Главного политического управления Красной Армии от 26 сентября 1944 года, в которой содержится подтверждение особой жестокости украинских националистов в отношении военнослужащих, приведены описания последствий пыток над пленными красноармейцами.

Так, описывая действия бандеровских банд автор документа говорит о том, что «31 августа в районе села Гурный Старо-Самборского района бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский из 115-го инженерного батальона. У Копылова были выкручены руки и ноги, выбит левый глаз и отрезан нос. После зверских пыток Копылов был прострелен очередью из автомата».

Преступные факты чрезвычайной жестокости и насилия над женщиной приведен в политдонесении Политуправления 1-го Украинского фронта. Здесь рассказывается о том, как 10 августа бандиты увели в лес девушку-машинистку Военторга 2-й воздушной армии Поневину Елену, где «изнасиловали ее, вырезали звезды на руках, ногах и на груди, написали на животе «Россия» и бросили в лесу связанную».

В проекте также приводятся факты террористических «действий бандеровцев» в 1944 году, рассказывающие, в частности, что «29 ноября бандеровцы в количестве до 300 человек, одетые в форму красноармейцев и офицеров, напали на местечко Белый Камень», где убили до 50 мирных жителей, кроме того, взяли в плен красноармейцев.

Также описываются и преступления украинских националистов в отношении мирного населения.

В «Архивы» внесены и материалы, свидетельствующие о том, что и после войны украинские националисты продолжали свою преступную террористическую деятельность. Так, в одном населенном пункте группа националистов из семи человек убили председателя сельсовета и участкового уполномоченного местного отдела МВД.

Бандеровцы совершали преступления и в отношении представителей церкви, говорится в документах. Также бандеровцы яростно преследовали демобилизованных военнослужащих.

О запуске министерством обороны РФ проекта «Архивы помнят все...» сообщалось 21 марта. «Архивы» включают в себя записи и документы из фондов Центрального архива МО, относящиеся к расследованию противоправных действий нацистских захватчиков и коллаборантов на оккупированных территориях СССР. В представленных докладах содержатся свидетельства о преступлениях против мирного населения Украинской ССР: издевательствах, грабежах и массовых убийствах, сообщили в российском Минобороны.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение. Также он разорвал дипломатические отношения с РФ.

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