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Одной кровью: в России нашли способ прогнозировать осложнения при ишемической болезни

С помощью каких систем врачи смогут скорректировать терапию этого недуга
Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Одной кровью: в России нашли способ прогнозировать осложнения при ишемической болезни
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2022-03-31 19:52:10
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Спрогнозировать осложнения и ухудшение состояния пациента с ишемической болезнью сердца можно на основе оценки системы свертывания крови. Ученые ПИЯФ им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» и НМИЦ им. В.А. Алмазова смоделировали в «пробирке» процессы, соответствующие ишемической болезни сердца и ответу крови пациента на лекарственное воздействие. Предложенная ими методика позволяет также оценить эффективность лекарственной терапии для конкретного больного.

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Дела сердечные

Несмотря на то что медицина добилась существенного прогресса в диагностике и лечении ишемической болезни сердца, прогноз течения заболевания и развития осложнений остается актуальной задачей. Один из важных компонентов, определяющих течение болезни, — система свертывания крови, которая отвечает за образование тромбов в сосудах.

Специалисты Петербургского института ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» и Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова применили новые технологии, позволяющие оценить риск формирования тромбов. Ими предложен комплексный подход, включающий два компонента, — анализ активности факторов свертывания (белков плазмы) и тромбоцитов (клеток крови).

Одной кровью
кардиограмма
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Активность белков оценивается тестом генерации тромбина (один из ключевых факторов в активном состоянии), а тромбоциты — тестом под названием T-TAS (Total Thrombus-formation Analysis System, или Система анализа общего тромбообразования), — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека отдела молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Ольга Сироткина. — Причем T-TAS позволяет проследить активность и реакцию тромбоцитов как отдельно, так и в сочетании с работой белков — факторов свертывания.

Тромбин — основной фактор свертывания крови, активированный в ходе физиологических реакций. Если оценить его количественно, можно прогнозировать риск осложнений.

— Чем меньше концентрация тромбина, тем благоприятнее прогноз, — пояснила Ольга Сироткина.

Разработка позволяет не только оценить состояние системы свертывания крови у пациентов, но и узнать, была ли эффективна применяемая лекарственная терапия. Самый популярный и эффективный препарат для профилактики осложнений ИБС — аспирин, который в разных пропорциях входит в состав многих лекарств. Однако аспирин воздействует на свертываемость крови. Использование нового теста позволит понять, подходит ли пациенту конкретное лекарство или же терапию нужно скорректировать.

Активность тромбоцитов и их ответ на лечение можно определить с помощью второй технологии, T-TAS.

Одной кровью
кровь пробирка
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— В данном случае мы моделируем условия тока крови по мелким сосудам, что особенно важно при ишемической болезни сердца, — рассказала заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики НМИЦ им. В.А. Алмазова, профессор Татьяна Вавилова. — В приборе используются два микрочипа. Один — с поверхностью, покрытой коллагеном, к которому прикрепляются тромбоциты. Второй, помимо коллагена, содержит активатор белков — факторов свертывания. Их использование существенно повышает информативность исследования и демонстрирует готовность пациента к тромбообразованию.

Правильная терапия

Предложенные методы являются новыми для клинической практики.

— Комплексное использование двух технологий позволяет изучить процесс свертывания с разных сторон одновременно, «заглянуть» в сосуд, смоделировать процесс образования тромба и более точно спрогнозировать риски развития осложнений, — пояснила Ольга Сироткина. — Работа направлена на то, чтобы при получении определенных данных измерений мы могли дать точный прогноз по конкретному пациенту.

Ученые планируют продолжить исследования в данном направлении.

Одной кровью
пробирки кровь
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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— В основе развития ИБС на 95–97% лежит процесс, когда начальная мягкая атеросклеротическая бляшка трансформируется в старую, уплотненную фиброзом и кальцием, — пояснил ведущий врач-кардиолог «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, академик Российской академии медико-технических наук Андрей Грачев. — Но с ними пациент может жить достаточно долго.

Врачебная и исследовательская мысль постоянно направлена на возможность выявления больных ИБС на этапе стабильного течения недуга, но имеющих «нестабильную, активную» атеросклеротическую бляшку в коронарной артерии, сказал эксперт.

— Многие из используемых тестов очень трудоемки, малодоступны для широкого использования, дороги по стоимости, имеют высокую лучевую нагрузку для пациента, — добавил он.

Поэтому создание моделей развития ИБС с использованием клинических данных и ряда новых лабораторных технологий позволит сконцентрировать внимание врачей на более узком контингенте больных ИБС, для которых это особенно важно, заключил эксперт.

Справка «Известий»

Ишемическая болезнь сердца — острое или хроническое кардиологическое заболевание, в основе которого лежат патологические процессы в системе коронарных артерий. Это одна из основных причин смертности, временной и стойкой утраты трудоспособности во всем мире. В структуре смертности сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте, из них на долю ИБС приходится около 40%.

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