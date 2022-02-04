Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Во время полуфинального матча с Россией на чемпионате Европы по мини-футболу болельщики сборной Украины скандировали националистические лозунги. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Украинские фанаты скандировали кричалки, в том числе русофобскую «кто не скачет, тот москаль». При этом пользователи Сети обратили внимание на фрагмент трансляции, на которой тренер дает украинцам установки на русском языке.

Встреча прошла в Амстердаме. Российские спортсмены обыграли команду Украины со счетом 3:2.

В главном матче турнира россияне сыграют с победителем встречи Португалия–Испания.

Российская команда в седьмой раз вышла в финал Евро.

1 февраля сборная России по мини-футболу обыграла команду Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча прошла в Нидерландах и завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Дубль сделал Иван Чишкала, также отличился Артем Ниязов. У грузинской сборной гол забил Бруно Петри.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Все матчи плей-офф проходят в Амстердаме.