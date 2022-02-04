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Эксперт назвала средние цены на квартиры в Москве в 2022 году

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Средний предлагаемый бюджет покупки квартиры в Москве в январе 2022 года в сегменте «эконом» («стандарт») составляет 10,7 млн рублей. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказала «Известиям» управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

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Эксперт отметила, что покупка квартиры в столице в сегменте «комфорт» обойдется в 13,3 млн рублей, в сегменте «бизнес» — 29,3 млн рублей.

Средний предполагаемый бюджет покупки квартиры премиум-класса составит 109,7 млн рублей. Квартиры, условно называемые «элитными», оцениваются в среднем в 271,4 млн рублей, пояснила Доброхотова.

Днем ранее риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков назвал конец весны и лето лучшим временем для покупки недвижимости в 2022 году. Он отметил, что время года влияет на стоимость квадратного метра и недвижимости в целом.

28 января пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что в столице спрос на недвижимость вырос в 1,5 раза в 2021 году. Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что самый высокий уровень конкуренции остается на аукционах по реализации квартир. В среднем на каждый лот претендуют около 12 участников.

В ноябре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество вводимого жилья в столице выросло вдвое за последние годы. Так, в 2021 году были введены рекордные 6 млн кв. м.

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