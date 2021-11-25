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Собянин рассказал о рекорде вводимого жилья в Москве в 2021 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин 25 ноября сообщил, что количество вводимого жилья в столице выросло вдвое за последние годы. В 2021 году введены рекордные 6 млн кв. м.

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«Если посмотреть статистику с 2012 года по 2014–2015 год, мы вводили около 3 млн кв. м, в этом году ввели 6 млн. Это рекорд за всю историю Москвы. Поэтому объем предложения вырос, но и спрос растет, во-первых. Во-вторых, хорошие условия ипотеки, льготная ипотека тоже дали толчок. И немаловажный фактор, конечно, межрегиональная миграция», — сказал Собянин в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что в Новой Москве 40% жилья покупают приезжие граждане, 60% — москвичи. Внутри МКАД около 80% недвижимости приобретают столичные жители.

Мэр выразил опасение, что при увеличении темпов строительства и уменьшении стоимости квартир город будет разрастаться крайне быстро.

«Если мы построим очень много и обрушим рынок, сделаем жилье совсем небольшим по цене, то боюсь, что мы будем прирастать не на миллион человек за 10 лет, а по два — по три. Нет ограничений сегодня, никто не придумал, как ограничить межрегиональную миграцию. Ни пропиской, никакими ограничениями это невозможно. Это невозможно было сделать даже при сталинском режиме. Тем более невозможно сегодня с нашей рыночной экономикой и свободой передвижения граждан», — добавил мэр.

13 сентября сообщалось, что рядом с будущими станциями метро в Москве сосредоточено 20% предложения жилья в новостройках.

В зоне строительства новых станций девелоперы ведут реализацию 43 проектов застройки, в которых на выбор покупателям предлагается 7,8 тыс. квартир и апартаментов. Всего же объем рынка столичных новостроек оценивается в 39,5 тыс. объектов.

Основной рост стоимости недвижимости, обусловленный фактором метро, происходит не после открытия станции, а в момент начала строительства. В целом, близость к метро может повысить цены на квартиры на 10–15%, отметила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

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