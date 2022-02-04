Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров

Заслуженный артист России Владимир Тодоров умер на 85-м году жизни. Он прослужил в санкт-петербургском Театре юных зрителей (ТЮЗ) имени Александра Брянцева более 60 лет. О смерти артиста 4 февраля сообщили в театре.

«Коллектив ТЮЗа всегда с большой любовью и уважением относился к Владимиру Сергеевичу, с большим вниманием — к его многочисленным творческим идеям и задумкам, которые всегда воплощались в жизнь. Несмотря на почтенный возраст, Владимир Тодоров был полон энергии и активен в театральном процессе. Театр скорбит об утрате вместе с родными и близкими Владимира Сергеевича Тодорова», — говорится в опубликованном сообщении.

В театре уточнили, что вся информация, связанная с местом и временем прощания с артистом, будет опубликована позже.

Владимир Тодоров родился 10 июня 1937 года. В 1958 году окончил Ленинградский государственный институт имени Александра Островского и был принят в труппу Калининградского областного драматического театра, а в 1960 году — в труппу ленинградского ТЮЗа имени Александра Брянцева.

За годы работы в театре он сыграл более 60 ролей в таких постановках, как «Олеко Дундич», «Сотворившая чудо», «Мамаша Кураж», «Бывшие мальчики», «Ронья — дочь разбойника», «Ундина», «Маленький принц», «Дом, где разбиваются сердца», «Поллианна», «Парень из прошлого», и многих других. Одной из самых важных для него стала роль рассказчика в спектакле «Конек-Горбунок».