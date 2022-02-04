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В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp в разных странах сообщили о сбоях в работе сервиса
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Пользователи мессенджера WhatsApp 4 февраля сообщили о сбое в работе сервиса. Информация о жалобах пользователей была опубликована на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

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«По отчетам пользователей у WhatsApp проблемы», — говорится в опубликованном сообщении.

По статистическим данным, за последние 24 часа от пользователей поступило 1065 жалоб. Около 76% пользователей сообщили о том, что у них не загружаются сообщения в чатах, 16% — о том, что не работает приложение, и 8% — не могут авторизоваться.

WhatsApp — американский бесплатный сервис, принадлежащий компании Meta. Он служит для обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP. WhatsApp доступен на платформах Android, BlackBerry OS, BlackBerry 10, iOS, Series 40, Symbian (S60) и Windows Phone.

3 февраля интернет-пользователи сообщили о проблемах в работе видеохостинга YouTube. Другие пользователи столкнулись с похожей проблемой в работе Google. У 59% пожаловавшихся не грузилась страница сайта, 31% не могли воспользоваться поисковой строкой и 10% — авторизоваться в аккаунте.

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