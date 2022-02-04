Экономист оценил последствия для России от назначения Столтенберга в ЦБ Норвегии

Назначение действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ Норвегии — это абсолютно нормальный тренд для западной экономики и не несет никаких последствий для России. Об этом заявил «Известиям» Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, в пятницу, 4 февраля.

Ранее в этот же день в Центробанке Норвегии сообщили, что правительство страны решило назначить Столтенберга на должность главы ЦБ, после того как он уйдет с поста руководителя альянса. В норвежском минфине сочли Столтенберга наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности.

Руководитель минфина страны Трюгве Слагсволд Ведум отметил, что занять этот пост Столтенбергу помогли финансовое образование, понимание общества и управленческий опыт.

По словам Остапковича, на Западе принято, что долго на одной должности люди не находятся, поэтому здесь «никакого особого информационного повода нет». Он напомнил, что Столтенберг занимался финансами в Норвегии и уже имеет опыт в этой сфере.

«Нормальное передвижение. Побыл в НАТО — переходит дальше», — сказал эксперт.

Остапкович добавил, что для экономики Норвегии это «новое лицо, может, у него будут какие-то новые идеи». Он отметил, что для европейской страны главное, чтобы человек не засиживался долго на одном месте и у него «не было каких-то консервативных идей».

«Когда прекратится ковидное существование всех экономик, нужно будет входить в нормальный экономический режим. Для этого потребуются, наверняка, новые знания, компетенции и мысли», — считает Остапкович.

Главным конкурентом Столтенберга сейчас является вице-президент ЦБ Ида Вольден Бахе. Она будет руководить регулятором до тех пор, пока эту должность не сможет занять Столтенберг. Срок полномочий генсека НАТО истекает осенью 2022 года.

В декабре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Столтенбергу пора покинуть свой пост, так как он не справляется с приписанными ему обязанностями. По словам министра, Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Лавров напомнил, что в основе европейской, евро-атлантической безопасности лежит целый ряд принципов и обязательств.