Лавров рассказал о реакциях США и НАТО на проекты гарантий безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал не очень адекватными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о проектах предоставления гарантий безопасности России от США и альянса. При этом министр отметил, что США демонстрируют деловую реакцию на предложения Москвы.

«Что касается реальной реакции, не риторической, <...> а реальной реакции, я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейшей работы», — заявил Лавров в интервью Russia Today.

Он добавил, что первый раунд переговоров РФ-США по гарантиям безопасности запланирован на начало 2022 года.

«В самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон, после чего мы планируем в обозримой перспективе — тоже в январе мы хотим это сделать — задействовать переговорную площадку и для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО», — заключил глав МИД РФ.

Накануне Лавров заявил, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

Также в понедельник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что США наращивают военное присутствие у границ России. По его словам, Штаты сформировали в Европе «многосферную бригаду», на вооружение которой планируют поставить различные системы ударного ракетного оружия.

За день до этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу необходимо отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.