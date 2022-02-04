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Установлено происхождение найденной в Крыму древней скульптуры

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Ученым удалось установить происхождение античной скульптуры, найденной во время строительства Крымского моста. Археологи, химики и физики пришли к выводу, что артефакт могли привезти с территории современной Италии.

В Объединенном институте ядерных исследований ИА «Крыминформ» рассказали, что специалистам удалось с помощью рентгенофлуоресцентного и нейтронно-активационного анализа обнаружить 41 химический элемент. Выяснилось, что элементный состав терракоты имеет сходства с составами других образцов, в основном происходившими из центральной Италии.

На скульптуре также обнаружили смолу, нанесенную в V веке до нашей эры, и пигменты красителей. Свинец, останки которого также найдены на фигуре, вероятно, использовался для крепления изделия.

Крупный фрагмент античной скульптуры был найден в 2017 году у мыса Ак-Бурун в Керченском проливе в Крыму. Объект изображает мужскую голову из обожженной глины в натуральную величину. Ученые считают, что это большая редкость, поскольку античные терракоты чаще всего не превышают 40 см в высоту.

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