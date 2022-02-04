Три человека пострадали после опрокидывания автобуса под Ульяновском

В Тереньгульском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Три пассажира пострадали.

По предварительным данным, около 13 часов у села Федькино пассажирский автобус Iveko попал в занос, перевернулся на бок и уперся в дорожное ограждение.

Автобус следовал по маршруту Ульяновск – Сызрань – Павловка. В момент аварии в салоне находились 10 пассажиров. Трое из них обратились за медицинской помощью.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ и экстренные службы, пишет ulpravda.ru со ссылкой на УМВД по Ульяновской области.

Ранее утром 4 февраля на МКАД на юго-западе Москвы перевернулся бензовоз, топливо разлилось по дороге. По предварительным данным, машину занесло из-за гололедицы.