Бензовоз перевернулся на съезде с МКАД на юго-западе Москвы

Утром в пятницу на МКАД на юго-западе Москвы перевернулся бензовоз, топливо разлилось по дороге.

По информации «Известий», инцидент произошел на съезде с внутренней стороны 43-го км автомобильной дороги на улице Академика Варги.

По предварительным данным, машину занесло из-за гололедицы.

На месте работают сотрудники экстренных служб, их силы направлены на то, чтобы поднять бензовоз специальным краном. Пожарные следят за ситуацией, поскольку из-за повреждения топливного бака бензовоза существует угроза взрыва.

Съезд на улицу Академика Варги временно перекрыт.

В январе в Чернышковском районе Волгоградской области столкнулись бензовоз и грузовик. Как сообщали ГУ МВД по региону, фура с прицепом двигалась по трассе А-260 Волгоград–Каменск–Шахтинский, на 169-м км водитель допустил съезд на полосу встречного движения и последующее столкновение с бензовозом Mercedes. Пострадал 50-летний водитель фуры.