Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, возглавлявшая кабмин с 2016 по 2019 год, вошла в список наиболее вероятных претендентов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщило немецкое агентство dpa в Twitter со ссылкой на источник.

В список претендентов также вошли главы кабминов Нидерландов и Эстонии Марк Рютте и Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также экс-глава Службы внешних связей Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини.

Агентство не уточнило, у кого из пяти упомянутых политиков более высокие шансы стать во главе альянса.

В западных средствах массовой информации в прошлом году появились многочисленные публикации, в которых обозреватели оценивали шансы ряда политиков занять пост руководителя НАТО. Так, эксперты издания Politico 19 июля 2021 года заявили, что в шорт-лист претендентов может попасть экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, возглавлявшая страну с 2015 по 2020 год.

Как указали эксперты, сыграть на руку хорватскому политику может то, что с 2011 по 2014 год Грабар-Китарович была помощником генсека альянса по вопросам публичной дипломатии. С 2008 по 2011 год экс-президент являлась послом страны в США.

Согласно ст. 9 устава альянса страны НАТО «создают Совет, в котором для рассмотрения вопросов, касающихся выполнения настоящего договора, должна быть представлена каждая из них».

Формального процесса выборов генсека альянса не предусмотрено. Страны блока проводят консультации, при достижении консенсуса кандидат, которого поддержат все 30 стран, занимает пост.

Действующий генсек НАТО норвежец Йенс Столтенберг заявил 4 февраля, что 1 октября он покинет свой пост в связи с окончанием срока полномочий. Столтенберг намерен в октябре уехать из Бельгии, где находится штаб-квартира организации, и отправиться в Норвегию.

«До 1 октября я сосредоточу все силы на руководстве НАТО. После 1 октября я приеду домой и приступлю к работе...» — отметил Столтенберг на пресс-конференции, которую транслировало издание Verdens Gang.

Ранее в этот день правительство Норвегии решило назначить Столтенберга на должность главы Центрального банка страны.

В министерстве финансов посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности.

Руководитель минфина Трюгве Слагсволд Ведум добавил, что занять подобный пост Столтенбергу помогло сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта.