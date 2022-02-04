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Правительство Норвегии назначило Столтенберга новым главой Центробанка

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Правительство Норвегии решило назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ, после того как он уйдет с поста руководителя альянса. Об этом говорится в сообщении Центробанка, опубликованном 4 февраля.

«Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной министерством финансов», — отмечается в заявлении.

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В министерстве финансов посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности.

Руководитель минфина Трюгве Слагсволд Ведум добавил, что занять подобный пост Столтенбергу помогли сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта.

Однако в настоящий момент главный конкурент Столтенберга — вице-президент ЦБ Ида Вольден Бахе — будет руководить банком до того момента, как эту должность сможет занять Столтенберг. Срок полномочий генсека НАТО истекает осенью.

Ранее, в декабре 2021 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Столтенбергу пора покинуть свой пост, так как он просто не справляется с приписанными ему обязанностями. По словам Лаврова, Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Министр напомнил, что в основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов и обязательств.

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