Диетолог предупредила об опасности острой пищи

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что к острым блюдам следует относиться с осторожностью.

В беседе с радио Sputnik в пятницу, 4 февраля, специалист отметила, что существуют научные исследования, доказывающие, что острая пища обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием. Также острая пища способствует нормализации веса, также снижению уровня плохого холестерина. Кроме того, она нормализует артериальное давление.

Между тем китайские ученые провели исследование с участием 4,5 тыс. человек и выяснили, что при ежедневном употреблении около 50 г перца люди жаловались на ухудшение когнитивных способностей.

Среди хронических заболеваний противопоказанием для острой пищи являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, пишет RT. Врач подчеркнула, что острая пища не вызывает язву желудка или двенадцатиперстной кишки, однако может усугубить уже существующие проблемы.

Кроме того, такая еда противопоказана при кашле и любой другой болезни в острой фазе. Вещества, которые содержатся в острой пище, например капсаицин и пиперин в перце, воздействуют на рецепторы, которые обычно активируются при очень высокой температуре, отмечает телеканал «Звезда». Сигнал поступает в мозг, и мозг воспринимает острую пищу как повышение температуры.

В этой связи усиливается кровообращение, потоотделение, может наблюдаться слезотечение из носа, из глаз.

«Поскольку острая пища обладает сильным раздражающим действием на слизистые, на верхние дыхательные пути, на кожу, она противопоказана при кашле», — подчеркнула врач.

Как отмечают специалисты, людям с заболеваниями желудка, с повышенной кислотностью, сахарным диабетом или холестерином следует ограничить потребление блюд с острым перцем, пишет «Ридус».

30 января врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев назвал последствия частого употребления фастфуда и полуфабрикатов. В частности, такой рацион может привести к целлюлиту. При этом данный эффект ярче выражается именно в случае с фастфудом, тогда как вред от полуфабрикатов проявляется в меньшей степени, считает эксперт.