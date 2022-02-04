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В ГИБДД напомнили водителям о санкциях за вождение в состоянии опьянения

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Столичная Госавтоинспекция 4 февраля в своем официальном Telegram-канале напомнила автомобилистам о санкциях за езду на автомобиле в состоянии опьянения.

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«На календаре снова пятница, снова приятные встречи и посиделки с друзьями и близкими людьми. Спешим предостеречь вас от необдуманных действий — если вечер не обойдется без алкоголя, то машину лучше оставить на парковке», — отметили в ведомстве.

Так, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, нарушителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Отмечается, что в 2021 году в Москве было возбуждено более 1,5 тыс. уголовных дел по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Российская Госавтоинспекция 8 ноября напомнила водителям о санкциях за выезд на встречную полосу дороги.

По данным ведомства, административная ответственность за выезд на встречную полосу движения предусмотрена ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Согласно документу, за указанное нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

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