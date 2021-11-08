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В ГИБДД напомнили о санкциях за выезд на встречную полосу

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Российская Госавтоинспекция 8 ноября напомнила водителям о санкциях за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

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По данным ведомства, административная ответственность за выезд на встречную полосу движения предусмотрена ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Согласно документу, за указанное нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Повторное нарушение влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

13 октября Госавтоинспекция напомнила, что для управления автомобилем водитель обязан пройти обучение и получить водительское удостоверение.

Если нарушитель никогда не получал водительского удостоверения или не имеет нужной категории (за исключением учебной езды), ему грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Такой же штраф заплатит нарушитель с просроченными правами.

За управление автомобилем водителем, лишенным прав, предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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