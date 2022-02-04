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Предприятие «Роскосмоса» нарастило производство трамваев в 2021 году

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Входящий в «Роскосмос» Усть-Катавский вагоностроительный завод в 2021 году нарастил производство трамваев на 62%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 4 февраля, на сайте госкорпорации.

«Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») по итогам 2021 года увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62% — до 85 единиц», — отмечается в заявлении.

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Как рассказали в госкорпорации, предприятие выполнило контракты с администрацией Краснодара, Таганрога, Челябинска и Магнитогорска, а также продолжает поставку вагонов для Новокузнецка.

Накануне стало известно, что в Сарапуле (Республика Удмуртия) появится производство трамвайных электродвигателей. Согласно проекту, будущее производство сможет выпускать до 1 тыс. двигателей собственной разработки. Это позволит комплектовать 250 трамваев в год.

8 января генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков сообщил о планах по разработке скоростного трамвая, который будет использоваться для транспортировки сотрудников космодрома Восточный. Трамвай будет разделен на три секции, в то время как в самом ЗАТО Циолковский и на космодроме будут использоваться пятисекционные трамваи.

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