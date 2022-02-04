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Биатлонистка Васнецова пожаловалась на питание в карантинном отеле в Пекине

Находящаяся на карантине в Пекине биатлонистка Васнецова пожаловалась на питание в COVID-отеле
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле, в котором она находится после положительного теста на коронавирус. Об этом в четверг она написала на своей странице в Instagram.

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Спортсменка сообщила, что почти не ест еду, которую приносят в номер, и показала подписчикам фотографии, как питаются другие члены сборной. На снимке изображены макароны, несколько кусков картошки, соус и обугленное мясо.

«За день я съедаю три такие горсти макарон, так как остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна», — написала биатлонистка.

По словам Васнецовой, каждый день в отеле подают один и тот же набор блюд. За пять дней такого питания она сильно похудела и не может встать с кровати из-за плохого самочувствия.

«У меня болит желудок, я очень бледная. И у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я очень сильно устала», — призналась Васнецова.

При этом, отметила она, такое питание подают не всем, и показала, чем, например, питается доктор, который поселился в том же отеле на два этажа ниже нее. Судя по фотографии, его питание более сытно и разнообразно.

Валерия Васнецова 30 января сдала в Пекине два теста на COVID-19, и оба показали положительный результат. Выступать на зимних Олимпийских играх она не сможет. Ее заменит Евгения Буртасова.

В пятницу, 4 февраля, глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор попросил оргкомитет Олимпиады и Международный олимпийский комитет (МОК) изменить условия питания для российских биатлонистов.

«Через IBU направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят», — приводит его слова руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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