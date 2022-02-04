Вирус бешенства обнаружили в приграничном с Коми районе НАО

В Нарьян-Маре в микрорайоне Кирпичный обнаружена больная бешенством лисица. Вирус подтвержден лабораторно. Когда лису нашли, она уже была мертва.

Жители Нарьян-Мара не раз рассказывали, что замечают лисиц в черте населенного пункта. Владельцев домашних животных призвали не отпускать питомцев на самостоятельные прогулки.

Вирус бешенства также нашли в поселке Каратайка. В конце января там обнаружили песца, который вел себя агрессивно и нападал на собак. Один из местных жителей убил его. Диагноз бешенства был установлен при исследовании патологического материала.

В местной администрации утвердили план мероприятий по ликвидации очага бешенства. Домашних животных вакцинируют, дворы дезинфицируют. На территории Каратайки действуют ограничительные мероприятия, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось, что в травмпункты Пскова с начала 2022 года уже обратились 32 человека с жалобами на укусы животных.