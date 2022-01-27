Больше 30 псковичей пострадали от укусов животных с начала года

С начала 2022 года в травматологический пункт в Пскове обратились 32 человека с укусами животных. Об этом сообщил заведующий травмпунктом в составе приемного отделения Псковской областной больницы Вадим Букша.

В 2021 году от укусов животных пострадали 407 псковичей. Травмпункт принимает пострадавших и делает первую прививку. Дальнейший курс прививок пациентам необходимо продолжать в поликлиниках. Восемь человек отказались от прививки.

В основном псковичи страдают от укусов собак и кошек, пишет Псковское агентство информации. Пациенты с укусами диких животных обращаются достаточно редко. Специалисты отмечают, что летальные случаи бешенства среди людей не фиксировались в регионе больше 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Печорском районе собака сорвалась с цепи и покусала двух детей двух и 13 лет, а также их мать.