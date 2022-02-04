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На ОИ в Пекине выявили 21 новый случай COVID-19

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Среди прибывших на зимние Олимпийские Игры-2022 в Пекин выявили 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщается на официальном сайте оргкомитета Игр в Китае.

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Коронавирус обнаружили у девяти атлетов и официальных лиц, еще 12 заболевших— делегаты заинтересованных сторон.

Отмечается, что 3 февраля в город прибыли 1344 человека, из них 737 спортсменов и официальных лиц и 607 — «представители других заинтересованных сторон».

2 февраля в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня Игр-2022. Она продлится три дня.

Вечером 4 февраля огонь будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Отмечается, что организаторы решили сократить эстафету до трех дней из-за эпидемиологической обстановки. Эстафета запомнится тем, что в передаче олимпийского факела будут участвовать также роботы-амфибии и подводные роботы.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022-го.

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