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Суд арестовал обвиняемого в истязании младенца под Омском

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Суд удовлетворил ходатайство следователей СУ СК РФ по Омской области о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в истязании девятимесячного ребенка сожительницы. Об этом говорится 4 февраля на сайте регионального ведомства.

Как сообщила пресс-служба СК, следствие и суд мотивировали свое решение тем, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, «вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей жестокости».

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В правоохранительных и судебных органах считают, что подозреваемый, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда.

Ранее, 3 февраля, сообщалось, что в Омской области задержали мужчину, который подозревается в истязании девятимесячного ребенка с инвалидностью.

По версии следствия, с 26 января по 1 февраля мать младенца была в отъезде и оставила трех своих детей с возлюбленным. Мужчина в этот период начал систематически наносить множественные удары руками по голове девятимесячному мальчику, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс, видимо, пытаясь успокоить.

Как удалось узнать «Известиям», подозреваемый в преступлении сожитель женщины носит фамилию Живодер. Мужчина профессионально занимается карате и имеет черный пояс.

Девятимесячный младенец с инвалидностью после истязаний находится в больнице. Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящий момент мужчина задержан. Возбуждено дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Также прокуратура организовала проверку действий органов опеки. Остальные дети, одному из которых два года, а второму — четыре, помещены в специализированный дом ребенка.

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