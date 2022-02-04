Режиссер Рузовицки рассказал о съемках фильма «Хинтерленд: город грехов»

В прокат выходит новый фильм знакового австрийского режиссера, лауреата «Оскара» Штефана Рузовицки «Хинтерленд: город грехов». Сплав детектива, драмы и нуара, решенного в изобразительных средствах немецкого экспрессионизма и ремарковской атмосферой.

В центре сюжета — бывшие солдаты и офицеры, воевавшие за Австро-Венгрию во время Первой мировой. Они уходили на фронт молодыми и сильными представителями огромной империи, а вернулись в карликовое государство физически и психически покалеченными.

«Мы пришли к визуальным решениям, которые в свое время применял Роберт Вине (немецкий режиссер, автор фильма «Кабинет доктора Каллигари» 1920 года), воспользовались экспрессионистскими художественными средствами, чтобы рассказать и показать зрителю нашу собственную историю о человеке и обществе в реальности, что прежде было незыблемо, оказалось нестабильно и искажено», — сказал Рузовицки «Известиям».

Он также отметил, что в последнее время европейское кино оказалось заложником своей «высоколобой», артхаусной репутации.

«Когда я был молод, было очень популярно европейское мейнстримное кино: боевики с Жан-Полем Бельмондо смотрели все, и стар и млад. А сегодня мои дети (им за двадцать уже) никогда не ходили на европейские фильмы ради развлечения. Ну разве что на немецкоязычные комедии, а так — никогда. И это отражает общую ситуацию. Сегодня вотчина Европы — это артхаус».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Европейский зритель не хочет смотреть европейское кино»