На трассе М-11 в 2022 году запустят тестовые поездки беспилотников

На некоторых участках скоростной автодороги М-11 Москва–Санкт-Петербург в 2022 году планируется запуск тестовых поездок беспилотников. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Это произойдет, когда будет запущен экспериментальный правовой режим, и у производителей высокоавтоматизированных появится возможность тестировать оборудование и автомобили», — сказал он.

Среди других проектов, запланированных на 2022 год, он назвал строительство участка автодороги между Казанью и Екатеринбургом, начало строительства в 2022 году обхода Твери на трассе М-11 «Нева».

«Кроме того, в 2022 году планируем завершить этап реконструкции обхода Аксая в Ростовской области, строительство обхода Анапы, развиваем дальние автодорожные подходы к Крымскому мосту. Продолжаем реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», — сказал министр.

В 2022 году, по словам Виталия Савельева, будет идти активное развитие Северного морского пути.

«Планируется строительство ледокольного флота нового поколения, в том числе работающего на сжиженном природном газе, реконструкция объектов инфраструктуры базы технического обслуживания флота, строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности», — сказал он.

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