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ФНС готовит сервис платежей для самозанятых

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Налоговая служба в ближайшее время планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог», узнали «Известия». Отмечается, что новый функционал может заработать уже в феврале этого года.

Отличный бренд: самозанятые смогут регистрировать товарные знаки
Кто еще сможет воспользоваться нововведением

В особенности, по данным источников, сервис будет полезен для тех, у кого нет своего сайта, так как им больше не нужно будет регистрироваться в сторонних платежных сервисах. Всё будет аккумулировано в «Моем налоге», который есть у каждого самозанятого. Ему остается только выбрать в приложении платежный сервис: далее будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив всё, получает электронный чек.

В ЮMoney «Известиям» сказали, что компания в курсе внедрения налоговой службой нового функционала. Там отметили, что рассматривается возможность интеграции с сервисом. Самозанятые используют ЮKassa (платежный сервис ЮMoney) для приема платежей: в декабре прошлого года оборот увеличился в четыре раза (на 323%) по сравнению с декабрем 2020-го, добавили в пресс-службе компании.

«Функция по приему платежей напрямую в «Моем налоге» будет удобна для самозанятых. Новый функционал будет актуален для тех, у кого нет непрерывного потока заказов или своего сайта, а также работающим в офлайне», — рассказал «Известиям» коммерческий директор НКО «Монета» Сергей Смирнов.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что потребность в появлении нового сервиса платежей высока. Его правильная реализация позволит снизить размер комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы транзакции, рассчитывают специалисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Налогоприложение: ФНС готовит сервис платежей для самозанятых

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