Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 февраля

Облачная погода с прояснениями и гололедица ожидаются в Москве в пятницу, 4 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура в столице днем составит от –6 до –4 градусов. К ночи похолодает до –14 градусов.

Синоптики предупреждают, что по области возможен местами небольшой снег.

Ветер в этот день будет иметь северное направление и скорость 2–7 м/с, без порывов.

Атмосферное давление составит 747–748 мм ртутного столба.

3 февраля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные дни погоду в Москве будет характеризовать повышенное давление. Как отметила метеоролог, в выходные дни в столичном регионе будет погода, соответствующая привычному климату.