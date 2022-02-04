Савельев заявил об отсутствии необходимости допподдержки авиаотрасли

Поддержки, связанной с пандемией, которая была предпринята в 2020 году, авиаотрасли пока не требуется, сказал в интервью «Известиям» министр транспорта Виталий Савельев.

«В целом за 2021 год перевозки по субсидированным тарифам — это в основном перевозки Дальнего Востока, не из Москвы, существенно увеличились. Если мы сравним показатели 2020 года или 2019-го, где субсидирование было в объеме 15,5 млрд рублей, то в 2021 году на эти цели было направлено 21,24 млрд рублей. А в 2022 году объем субсидий вырастет уже до 27,5 млрд рублей», — сказал он.

Министр выразил надежду, что международные перевозки будут увеличиваться, но их рост напрямую связан с эпидемиологической обстановкой и позицией государств по открытию границ для туристов.

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«Поддержки, связанной с пандемией, авиаотрасли пока не требуется»