Источники назвали состав перебрасываемых в Европу американских войск

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали «Известиям», что США подготовили к переброске в Европу подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии.

Их перевезут с территории Соединенных Штатов непосредственно в Польшу. «Красные береты» 82-й дивизии усилят личный состав другой американской воздушно-десантной части — 173-й бригады, которая дислоцируется в Италии. В ближайшее время в Румынию должен прибыть 2-й бронекавалерийский полк армии США, сейчас он базируется в ФРГ.

Пентагон планирует развернуть в Европе не только пехоту и десантников, но и тяжелое вооружение. Среди ожидаемого — дальнобойные реактивные установки залпового огня HIMARS 18-й полевой артиллерийской бригады и зенитные подразделения 18-го воздушно-десантного корпуса с комплексами малой дальности SHORAD и Avenger.

Основная их часть расположится в Польше, на границе с которой сейчас идет подготовка к масштабным учениям «Союзная решимость – 2022».

На пресс-конференции в среду представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ближайшее время в Румынию будет переброшено примерно 1 тыс. военнослужащих США из состава 2-го кавалерийского полка, базирующихся в немецком городе Вильсек. Еще 1,7 тыс. солдат и офицеров из 82-й элитной воздушно-десантной дивизии будут переправлены в Польшу из Форт-Брэгга в Северной Каролине. 300 других военных из 18-го воздушно-десантного корпуса переведут из США в Германию.

Представитель Пентагона напомнил, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине. Ранее об этом также заявлял министр обороны США Ллойд Остин. Он сказал, что президент Джо Байден «ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций». По его словам, эти силы предназначены для сдерживания агрессии и укрепления наших оборонительных возможностей в прифронтовых государствах-союзниках.

«Самое главное, что они тем самым серьезно ухудшают международную атмосферу безопасности, — сказал «Известиям» экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе. — Интересно, что они собираются отправлять войска не по линии НАТО, а под собственным командованием. Казалось бы, это не столь важно. Но тем самым американцы посылают сигнал своим союзникам, что они готовы противостоять России по всей границе — от Черного до Балтийского моря. Это мы можем рассматривать как угрожающий маневр. Кроме того, объявив о повышенной боеготовности войск, они косвенно подтверждают свои заявления о том, что Россия вот-вот вторгнется на Украину. При этом уже понятно, что за саму Украину они воевать не собираются. Помогать ей хотят поставками оружия. Но есть еще один нюанс. Такая группировка — это еще один фактор давления на переговорах. США думают, что они так усиливают свои переговорные позиции с Россией».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Звездно-полосатый десант: как США усиливают свое присутствие в Европе