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Стоимость возврата пойманной собаки владельцу утвердили в Белогорске

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В 5,8 тыс. рублей обойдется возврат собаки владельцу, который допустил самовыгул питомца по территории Белогорска Амурской области. Эту сумму глава города Станислав Мелюков объявил на круглом столе на тему безнадзорных животных.

В стоимость возврата входит сумма, заплаченная ловцам по договору (это 4 тыс. рублей), и «нагрузка» предприятия в виде налогов и обязательных платежей, информирует asn24.ru.

«Возврат возможен лишь при возмещении затрат, понесенных предприятием в части вознаграждения ловцов безнадзорных животных, — отметил глава. — Это принципиальное решение. Чтобы предотвратить бизнес на «круговороте» собак».

Шотландские ученые из Университета Глазго изобрели собакофон — девайс в виде мяча, который может вызвать хозяина собаки и показать, что происходит с животным, которое осталось одно дома или резвится на улице. Устройство DogPhone при перемещении посылает сигнал на ноутбук, запускает видеозвонок и сигнал телефона. Хозяин может принять входящий вызов или повесить трубку, если звонок поступил в неудачный для этого момент. Если владелец захочет позвонить своему питомцу, собаке придется перемещать мяч, чтобы сработал механизм «снятия трубки».

Ранее Московская областная дума разработала поправки к КоАП и направила в Госдуму законопроект о штрафах за выгул собак в неположенном месте.

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