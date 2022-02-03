Парк «Россия — моя история» снова начнут строить в Пскове

Строительство парка «Россия — моя история» в Пскове планируют возобновить до 1 марта. Об этом сообщил представитель областного комитета по строительству и ЖКХ в Instagram-аккаунте губернатора, отвечая на вопрос подписчика.

«В настоящее время проходит процедура расторжения контракта с подрядной организацией, которая выполняла строительные работы. Будет объявлен новый аукцион. Строительство будет возобновлено до 1 марта 2022 года», — написал представитель органа исполнительной власти.

Как напоминает «Псковская лента новостей», работы по созданию парка «Россия — моя история» в Пскове остановили из-за ареста подрядчика.

Несмотря на ограничительные мероприятия, действующие в связи с пандемией, показатели в сфере туризма в Псковской области в 2021 году возросли по сравнению с 2020 годом. Как уточнили в региональном комитете по туризму, турпоток в 2021-м составил более 300 тыс. человек, в то время как в предыдущем году регион посетили всего 257 тыс. туристов. На новогодних каникулах отели Пскова были почти полностью заполнены отдыхающими.

«Многие приезжали на личном транспорте из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Твери», — отметили в комитете.