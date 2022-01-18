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Более 300 тыс. туристов побывали в Псковской области в 2021 году

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Несмотря на ограничительные мероприятия, действующие в связи с пандемией, показатели в сфере туризма в Псковской области в 2021 году возросли по сравнению с 2020 годом.

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Как уточнили в региональном комитете по туризму, турпоток в 2021-м составил более 300 тыс. человек, в то время как в предыдущем году регион посетили всего 257 тыс. туристов. На новогодних каникулах отели Пскова были почти полностью заполнены отдыхающими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Многие приезжали на личном транспорте из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Твери», — отметили в комитете.

Точкой притяжения, кроме традиционных Пскова, Изборска, Печор, Пушкинских Гор, стала Самолва, куда туристы ехали, чтобы увидеть новый мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и познавательные частные музеи «Ледовое побоище» и «Самолвовский амбар».

Ранее сообщалось, что из бюджета Пскова будет выделено 140 млн рублей на развитие устойчивого туризма. Решение об этом было принято на заседании комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму городской думы. В частности, обсуждалась муниципальная программа, реализация которой рассчитана на 2022–2027 годы. Средства пойдут на поддержку городского центра туризма и творческих индустрий, разработку новых маршрутов, расширение событийного календаря, информационное продвижение города. Кроме того, в 2022 году должны реконструировать улицу Леона Поземского от Троицкого моста до границы областного центра. Сейчас в Пскове более 300 историко-культурных памятников, 22 музея и выставочных зала.

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