Объявлена стоимость восстановления старейшего храма Крыма

Церковь Иоанна Предтечи в Керчи пострадала от ливней в середине июня 2020 года. На ремонт и реставрацию старейшего из действующих храмов Крыма понадобится более 268 млн рублей, сообщили в минкульте республики.

Совет министров Крыма обратился в министерство культуры РФ с предложением о выделении средств. Как отмечает «Крыминформ», остатки сооружения VI века были использованы как основание для нового храма примерно в X веке. В XIX веке к храму пристроили притворы и колокольню в неовизантийском стиле.

В России появится новый национальный туристический маршрут «Христианский Крым». Сейчас власти ведут масштабную работу по проектированию макротерритории «Крым». При планировании нужно учесть все исторические достопримечательности, монастыри и храмы, которые привлекают туристов.