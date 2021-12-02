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Турмаршрут «Христианский Крым» разработают в России

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В России появится новый национальный туристический маршрут «Христианский Крым». Соответствующее поручение дал замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко после встречи с председателем патриаршего совета по культуре митрополитом Тихоном.

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Маршрут будет создан в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам Чернышенко, которые приводит ИА «Крыминформ», для туристов и паломников важно организовать транспортную доступность и создать средства размещения, комфортные для проживания. Кроме того, необходимо сформировать соответствующие туристические программы.

Сейчас власти ведут масштабную работу по проектированию макротерритории «Крым». Сейчас есть шанс при планировании учесть все исторические достопримечательности, монастыри и храмы, которые привлекают туристов, учесть все их инфраструктурные особенности.

Чернышенко привел в пример музей-заповедник «Херсонес Таврический», одно из самых посещаемых мест, куда каждый год приезжают порядка 1 млн человек. Он предложил подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения россиян.

Агентство напоминает, что в прошлом году во время раскопок, проводимых перед реставрацией Свято-Владимирского кафедрального собора, сотрудники музея нашли элементы построек: стены античных и средневековых домов, участок христианского прихрамового кладбища. Кроме того, они обнаружили монеты, керамические сосуды, бронзовые детали одежды, стеклянные браслеты.

В июне этого года на территории Южного пригорода Херсонеса ученые нашли уникальный археологический памятник — неисследованный христианский склеп IV–VII веков.

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