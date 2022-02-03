В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

В Нижнем Новгороде в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа.

По информации «Известий», в результате взрыва разрушены межквартирные перегородки. Несущие конструкции не повреждены. К месту ЧП стянуты экстренные службы города.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. По предварительным данным, пострадал один человек, 13 жильцов эвакуированы.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений к дому возгорания обнаружено не было.

2 февраля на Украине при взрыве бытового газа в квартире на втором этаже многоэтажного дома погиб один человек, еще трое пострадали. Причина произошедшего устанавливается. Известно, что на момент пожара газовики проводили работы.

30 января 2022 года в Серпухове три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из домов на улице Карпова в поселке Большевик.