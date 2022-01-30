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Три человека пострадали после взрыва газа в Серпухове

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Три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из домов на улице Карпова в поселке Большевик городского округа Серпухов. Об этом сообщили 30 января в областном главке МЧС.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошел хлопок газа, разрушена половина дома», — сообщили в ведомстве.

На месте работают представители экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

22 января в частном доме в Новой Москве произошел взрыв с последующим возгоранием. Площадь возгорания составила 25 кв. м. В результате пожара обрушилась кровля дома. Один человек получил ожоги. Пострадавший был госпитализирован.

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