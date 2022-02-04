Мири, футбол: Россия и Украина определят полуфиналиста Евро

В пятницу, 4 февраля, на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах пройдет один из самых неожиданных полуфиналов — Россия сыграет с Украиной, которая впервые за 17 лет пробилась на такую стадию турнира. На фоне напряженных политических отношений между странами матч россиян против украинской команды — интригующая афиша. Принято считать, что спорт вне политики, но в данном случае ожидать можно чего угодно. Было бы отлично, если бы игра прошла без провокаций, конфликтных ситуаций и после матча все бы говорили только о спортивных составляющих.

Почему не развели в сетке

Матч России с Украиной — редкость для турниров под эгидой УЕФА, ведь команды обычно разводят при жеребьевке. В еврокубках в большом футболе российские и украинские клубы не встречаются как раз из-за правила УЕФА. С 2014 года принято решение о том, чтобы разводить сборные и клубы из-за напряженных отношений между странами.

И при жеребьевке групп чемпионата Европы Украину и Россию действительно разбросали по группам, хотя изначально им выпало играть в одном квартете. Но в случае с плей-офф жеребьевка сетки не подразумевалась, и поэтому развести команды по разным полуфиналам было уже невозможно по регламенту. В турнире под символикой УЕФА такой матч — прецедент.

В организации накануне игры сообщили, что ждут от команд честной игры на поле и вне его, а также рассказали, что постараются обеспечить максимальную безопасность на арене Ziggo Dome в Амстердаме. Наверняка на трибунах будут как российские, так и украинские болельщики, поэтому организаторам предстоит сделать так, чтобы между ними не было стычек и конфликтов.

— Неприятных ситуаций не будет, потому что мы, спортсмены, понимаем, что спорт и политика — это две вещи, которые просто несовместимы, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. — Надеюсь, что спортсмены не получат никаких провокаций со стороны и будут соревноваться так, как должно быть. Может быть, это тот шаг, когда россияне и украинцы поймут, что соревноваться нужно только на спортивных площадках, а не в других местах. Надеюсь, что всё пройдет хорошо.

Схожую точку зрения высказал известный журналист Владимир Познер.

— Я абсолютно убежден, что спорт должен быть вне политики, — повторил «Известиям» Владимир Познер. — И с этим принципом формально согласны все. Но на деле принцип этот не соблюдается никем. Самые яркие примеры — бойкот Олимпийских игр 1980 и 1984 годов. Победы на международной спортивной арене преподносились как доказательство преимущества одного политического строя на другими. Учитывая отношения между Украиной и РФ, любое соревнование между ними будет неизбежно иметь политическую окраску. Это, с моей точки зрения, неправильно, но это неизбежно.

Начало встречи России и Украины — 19:00 мск. Победитель этой пары сыграет с лучшей командой из полуфинала Португалия–Испания.

Что нужно знать о сборной Украины

Россия подходит к матчу в статусе очевидного фаворита — команда Сергея Скоровича нацелена на титул, и для нее решающие встречи на такой стадии больших турниров уже давно стали обыденностью. Украина же — сенсация ЧЕ, команда, которую мало кто ждал в числе четырех лучших на Евро. Все-таки свой пик сборная переживала в начале нулевых. В 2001-м и 2003-м Украина занимала второе место в Европе, в 2005-м — четвертое, но затем выпала из числа топ-команд континента. С 2007 года лучший результат Украины — попадание в четвертьфинал, откуда она стабильно вылетала. Но не в этот раз.

Что еще отличает нынешнюю сборную Украины — отсутствие натурализованных игроков. Если у России есть лидеры — Робиньо, Нандо и Паулиньо, то украинская сборная состоит только из украинцев и в этом смысле более народная. И больших задач перед украинцами на турнире не стояло. Сам выход в полуфинал — уже большое достижение, и за поражение от топ-команды уровня России украинскую сборную вряд ли кто-то в стране упрекнет. В этом и ее козырь: Украине нечего терять, и на нее не оказывается давление, в отличие от России, для которой вылет в полуфинале точно признают провалом.

Всего соперники провели друг с другом 11 матчей: девять побед у сборной России, две — у сборной Украины. Разница мячей — 41:22.